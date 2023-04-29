Бутоны буду радовать глаз очень долго: какие цветы легко переживут летнюю засуху

Садоводам рассказали, какие цветы считаются неприхотливыми для открытого грунта.

Эти пять растений могут без проблем радовать цветущими бутонами, несмотря на скудный полив.

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Во-первых, обратите внимание на портулак. У него плотная листва, которая и удерживает влагу.

Во-вторых, герань подойдет для вашего участка. Так как это растение любит свет. Достаточно посадить герань там, где будет небольшая тень, и много воды не потребуется.