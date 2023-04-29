Бутоны буду радовать глаз очень долго: какие цветы легко переживут летнюю засуху

Садоводам рассказали, какие цветы считаются неприхотливыми для открытого грунта.
Эти пять растений могут без проблем радовать цветущими бутонами, несмотря на скудный полив.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Во-первых, обратите внимание на портулак. У него плотная листва, которая и удерживает влагу.
Во-вторых, герань подойдет для вашего участка. Так как это растение любит свет. Достаточно посадить герань там, где будет небольшая тень, и много воды не потребуется.
В-третьих, обратите внимание на лаванду. После укоренения это растение не требует обильного полива.
В-пятых, легко переживет жару бугенвиллея.
В-шестых, кампсис без труда переносит прямые солнечные лучи. Об этом рассказали в urbangardengal.com.