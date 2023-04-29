Как быстро залатать газон: будет ровное зеленое полотно

Некоторые дачники пекутся не только о грядках, но и о красоте лужайки. Ведь отдыхать на ухоженной зеленой травке очень приятно. К сожалению, случается так, что зимой часть газона вымерзает, и вместо ровного зеленого полотна мы получаем плешивую поляну.

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Но не стоит расстраиваться, это можно легко поправить. Чтобы газон снова стал идеальным, нужно следовать этой простой инструкции:

Подстригите газон. Высота травы должна быть не более 4-х см.

Снимите слой почвы. С проблемного места нужно удалить 5 см. верхнего слоя земли.

Разрыхлите землю. Используйте для этого грабли с высотой зубца не менее 15 см.

Подкормите грунт. В землю нужно обязательно добавить удобрения с азотом.

Посадите семена. Густо посейте семенной материал, немного заходя на соседний участок, и присыпьте их тонким слоем торфа.

Не забудьте полить. После проделанной работы нужно обязательно полить весь газон.

Сделайте все в точности, и уже через несколько дней увидите первую травку на пустующих участках.

Источник: ivd.ru