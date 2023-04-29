Как быстро залатать газон: будет ровное зеленое полотно

Некоторые дачники пекутся не только о грядках, но и о красоте лужайки. Ведь отдыхать на ухоженной зеленой травке очень приятно. К сожалению, случается так, что зимой часть газона вымерзает, и вместо ровного зеленого полотна мы получаем плешивую поляну.
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Но не стоит расстраиваться, это можно легко поправить. Чтобы газон снова стал идеальным, нужно следовать этой простой инструкции:
Подстригите газон. Высота травы должна быть не более 4-х см.
Снимите слой почвы. С проблемного места нужно удалить 5 см. верхнего слоя земли.
Разрыхлите землю. Используйте для этого грабли с высотой зубца не менее 15 см.
Подкормите грунт. В землю нужно обязательно добавить удобрения с азотом.
Посадите семена. Густо посейте семенной материал, немного заходя на соседний участок, и присыпьте их тонким слоем торфа.
Не забудьте полить. После проделанной работы нужно обязательно полить весь газон.
Сделайте все в точности, и уже через несколько дней увидите первую травку на пустующих участках.
Источник: ivd.ru