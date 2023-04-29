Не торопитесь выбрасывать! Этот засохший фрукт не хуже едкой «химии» — эффект на миллион

Убрать накипь можно не только с помощью покупных средств. Отличным помощником в этом деле считается обычный засохший фрукт, который есть чуть ли не у каждого в доме. Со своей задачей он справляется на раз-два и ничуть не хуже чистящего «аналога».

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Матерые хозяйки знают этот лайфхак, а потому не торопятся выбрасывать засохший лимон. Его можно применить в качестве альтернативы лимонной кислоты, и с его помощью избавиться от назойливой накипи.

Все что нужно, это бросить фрукт в чайник и вскипятить воду. Чистюли уверяют: цитрус очистит стенки от многослойного налета и сделает это не хуже едкой «химии».

По материалам belnovosti.by