80 рублей! Тля и муравьи убегут к соседям - чудо-средство

Насекомые-вредители на даче способны нанести огромный урон вашему урожаю, поэтому с ними надо бороться. Не все отравы, купленные в магазине, помогают. Есть еще опасность уничтожить посаженные вами растения.

Поэтому дачники предпочитают бороться с вредителями экологичными способами. Для этого купите в любой аптеке упаковку тысячелистника. Ее цена - в районе 80 рублей.

Разведите тысячелистник в 500 миллилитрах кипятка и дайте настояться 4 дня.

После - обработайте полученной смесью места, где насекомых больше всего. Вредители уйдут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».