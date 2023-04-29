Ароматное и вкусное украшения для любой выпечки: как сделать лимонную пудру в домашних условиях

Домохозяйкам рассказали, как приготовить вкуснейшую лимонную пудру.

С помощью лимонной пудры ваша выпечка станет еще вкуснее. Невероятный аромат заполонит всю квартиру и подарит блюду особенный вкус.

Для приготовления пудры необходимо взять срезанную кожуру лимона и засыпать это одним стаканом сахара. Далее все тщательно перемешать и накрыть крышкой. Состав оставляют при комнатной температуре на сутки.

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Затем цедру с сахаром перекладывают на тарелку и оставляют до высыхания.