Ароматное и вкусное украшения для любой выпечки: как сделать лимонную пудру в домашних условиях

Лимон. Фото: Global Look Press 

Приготовить такую добавку для десертов легко.

Домохозяйкам рассказали, как приготовить вкуснейшую лимонную пудру.

С помощью лимонной пудры ваша выпечка станет еще вкуснее. Невероятный аромат заполонит всю квартиру и подарит блюду особенный вкус.

Для приготовления пудры необходимо взять срезанную кожуру лимона и засыпать это одним стаканом сахара. Далее все тщательно перемешать и накрыть крышкой. Состав оставляют при комнатной температуре на сутки. 

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Затем цедру с сахаром перекладывают на тарелку и оставляют до высыхания.

Остается только смолоть все в пудру и насаждаться добавкой для выпечки. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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