«В пяти метрах от дома»: россиянам объяснили, как жарить шашлык на огне в майские праздники

Шашлык. Фото: Global Look Press 

Юрист Иван Соловьев поделился важной инфрмацией с россиянами.

Эксперт рассказал, как приготовить шашлык на природе в майские праздники и не получить штраф.

Юрист отметил, что россияне должны соблюдать правила противопожарной безопасности во время майских праздников. Огонь можно разводить на расстоянии не менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек. 

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«Большинство дачников используют для приготовления мяса мангалы, жаровни и другие несгораемые емкости. С таким приспособлением можно готовить шашлык в пяти метрах от дома или сарая. При этом вокруг мангала должна быть зона радиусом два метра, где нет мусора или горючих материалов», – добавил специалист. 

«Если скорость ветра превышает пять метров в секунду, нельзя жарить шашлык без мангала, а если она выше 10 метров в секунду, с мангалом тоже нельзя. Конечно, запрещено разводить огонь, если на территории действует особый противопожарный режим», – также заявил специалист в беседе с radiosputnik.ria.ru.

К слову, за нарушение противопожарных правил грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

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