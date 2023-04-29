«В пяти метрах от дома»: россиянам объяснили, как жарить шашлык на огне в майские праздники

Эксперт рассказал, как приготовить шашлык на природе в майские праздники и не получить штраф.
Юрист отметил, что россияне должны соблюдать правила противопожарной безопасности во время майских праздников. Огонь можно разводить на расстоянии не менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек.
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«Большинство дачников используют для приготовления мяса мангалы, жаровни и другие несгораемые емкости. С таким приспособлением можно готовить шашлык в пяти метрах от дома или сарая. При этом вокруг мангала должна быть зона радиусом два метра, где нет мусора или горючих материалов», – добавил специалист.
«Если скорость ветра превышает пять метров в секунду, нельзя жарить шашлык без мангала, а если она выше 10 метров в секунду, с мангалом тоже нельзя. Конечно, запрещено разводить огонь, если на территории действует особый противопожарный режим», – также заявил специалист в беседе с radiosputnik.ria.ru.
К слову, за нарушение противопожарных правил грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.