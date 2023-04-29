«В пяти метрах от дома»: россиянам объяснили, как жарить шашлык на огне в майские праздники

Эксперт рассказал, как приготовить шашлык на природе в майские праздники и не получить штраф.

Юрист отметил, что россияне должны соблюдать правила противопожарной безопасности во время майских праздников. Огонь можно разводить на расстоянии не менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек.

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