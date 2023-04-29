Самые удачные даты для посадки картофеля в мае - вырастит на зависть соседям

Рассаду на даче нельзя сажать тогда, когда захочется. Существуют температурные нормы, на которые всегда надо ориентироваться, если вы хотите вырастить хороший урожай.

Для посадки картошки, например, надо выбирать дни, когда температура почвы на глубине более десяти сантиметров варьируется от +5 до +8 градусов.

И в мае лучшими днями станут 7,9, 10, 13, 14 и 18 мая.

Если вы уложитесь в эти даты, то овощ у вас разрастется так, что потом устанете собирать урожай.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».