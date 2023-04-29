Как отличить качественную косметику от подделки прямо в магазине - сразу видно

Поддельная косметика в магазине может иногда стоить столько же, сколько и натуральная, чтобы не вызывать подозрения. Однако опытные модницы знают, как быстро раскусить продавцов.

В первую очередь, посмотрите на маркировку. Цифры на упаковке должны совпадать с цифрами на самом флаконе.

Далее проверяйте состав. На официальном сайте бренда и на флаконе тоже должны быть одинаковые процентные соотношения компонентов. Подвох как раз часто кроется именно в этом пункте.

Если видите разницу - не приобретайте некачественную продукцию. Скорее всего, вас хотят обмануть.

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