Не Египет и не Турция: самые дешевые направления на летний отпуск - стоят копейки

Россияне уже активно готовятся к летнему отпуску и смотрят в Интернете различные варианты. Туроператоры подсказывают, что самыми бюджетными направлениями в этом сезоне станут Абхазия, Арабские Эмираты и Таиланд.

Египет и Турция в список дешевых направлений больше не входит, так как цена на перелет взлетела в связи с закрытым небом недружественных стран.

Средняя цена на 10 дней на двоих в Абхазию стоит до 80 тысяч рублей, в Эмираты - от 100 тысяч рублей.

Популярен также отдых внутри России. Это Сочи, Геленджик, Анапа, Минеральные воды и Калининград.

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