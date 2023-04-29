Доллар взлетел: котировки пошли по боковому коридору - лучше присядьте

Российская валюта продолжает слабеть, и в ближайшее время картина вряд ли изменится. По мнению аналитиков, котировки идут вниз из локального бокового коридора. Причем они так ускорились, что пробили растущий канал, сформированный еще с февраля.

А ведь российские власти закладывали в 2023 году среднюю стоимость доллара в 75 рублей, однако реальность не соответствует данному прогнозу. Поэтому Минэконоразвития РФ пришлось пересмотреть цифры.

Вторник, 2 мая, откроется на Московской бирже очередным ослаблением рубля. По последним данным, «американец» стоит 80,2 рубля, евро - 88,49 рубля.

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