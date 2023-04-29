Лунный календарь: лучшие даты для посадки огурцов - попрут из всех щелей

Фото: freepik.com

Садоводы ориентируются только на эти числа.

Опытные садоводы считают, что лучше всего рассаду сеять на даче, согласно лунному календарю. Агрономы рассчитывают температуру воздуха на улице, чтобы не навредить будущему урожаю.

Для посадки огурцов лучшими датами станут:

  • В мае: 2-4, 6, 13-15, 17, 22-24, 30-31 число;
  • В июне: 1-2, 10-11, 14-15, 20, 26-28, 29-30 число.

В эти дни воздух за окном не будет опускаться ниже +8 градусов. А это важно для овоща. Тогда он вам даст такой урожай, что все соседи обзавидуются.

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