В Центробанке назвали плюсы и минусы цифрового рубля

Появление новой формы национальной валюты в виде цифрового рубля вызвало множество вопросов у населения. Между тем, у этой валюты есть как плюсы, так и минусы. О них рассказали в Центробанке России.

Так, государству удобнее будет контролировать использование бюджетных средств в цифровом рубле. Также в «цифре» легче проводить трансграничные платежи, снизятся издержки в бюджетных расчетах.

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Финансовому рынку цифровой рубль сулит создание новой инфраструктуры национальной платежной системы, рост и развитие конкуренции. А население ощутит, что финансовые услуги станут более доступны и дешевы, также повысится уровень безопасности и сохранности средств.

Вместе с тем, минусы выглядят так. Все движения средств будут максимально прозрачны, проценты на цифровой рубль при его хранении не будут начисляться, кредиты оформить и получить в этой форме тоже будет невозможно. Сами банки и компании в принципе еще не готовы к работе

прозрачность движения денег, не начисление процентов при хранении цифровых рублей, невозможность оформления на них кредитов, неготовность банков и торговых организаций к работе с новым видом валюты.

По материалам сайта Argumenti.ru