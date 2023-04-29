Лучше так не делать: четыре ошибки, которые могут «убить» вашу стиральную машинку

Стирка. Фото: Global Look Press 

Эксперт по стирке Рэйчел Кисс сделала важное замечание для хозяек.

Стало известно, какие ошибки наиболее распространены при стирке вещей.

Четыре неправильные вещи могут уменьшить срок пользования стиральной машинкой.

Во-первых, важно наблюдать за тем, сколько вещей вы кладете в барабан стиральной машины. Большое количество одежды испортит технику. И одежда плохо отстирается.

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Во-вторых, пренебрежение чисткой стиральной машинки также губит ее. Важно чистить технику раз в месяц. 

В-третьих, большое количество порошка приведет к тому, что в машинке появится плесень. А еще может потускнеть одежда.

В-четвертых, нужно обрабатывать сложные пятна, прежде чем отправить одежду в барабан. Об этом рассказали в Express.co.uk.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как распознать качественную косметику в магазине.

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