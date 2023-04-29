Лучше так не делать: четыре ошибки, которые могут «убить» вашу стиральную машинку

Стало известно, какие ошибки наиболее распространены при стирке вещей.

Четыре неправильные вещи могут уменьшить срок пользования стиральной машинкой.

Во-первых, важно наблюдать за тем, сколько вещей вы кладете в барабан стиральной машины. Большое количество одежды испортит технику. И одежда плохо отстирается.

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Во-вторых, пренебрежение чисткой стиральной машинки также губит ее. Важно чистить технику раз в месяц.