Лучше так не делать: четыре ошибки, которые могут «убить» вашу стиральную машинку

Стало известно, какие ошибки наиболее распространены при стирке вещей.
Четыре неправильные вещи могут уменьшить срок пользования стиральной машинкой.
Во-первых, важно наблюдать за тем, сколько вещей вы кладете в барабан стиральной машины. Большое количество одежды испортит технику. И одежда плохо отстирается.
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Во-вторых, пренебрежение чисткой стиральной машинки также губит ее. Важно чистить технику раз в месяц.
В-третьих, большое количество порошка приведет к тому, что в машинке появится плесень. А еще может потускнеть одежда.
В-четвертых, нужно обрабатывать сложные пятна, прежде чем отправить одежду в барабан. Об этом рассказали в Express.co.uk.
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