Какая подкормка даст отличный урожай гигантской клубники

Чтобы получить богатый урожай клубники, необходимо позаботиться о почве.

Для этого еще весной стоит убрать прошлогоднюю мульчу и избавиться от сорняков. Также важно окучить кусты и хорошо прорыхлить почву.

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Затем стоит приступать к удобрению кустов клубники. Для подкормки опытные дачники используют куриный помет. Его разбавляют с водой в пропорции 1:20. Такой раствор настаивают два дня. И далее вливают под корень по пол литра на каждый куст. Об этом заявили в belnovosti.by.