Этим двум знакам лучше не носить серебро – отпугнет удачу

Стало известно, кому из знаков энергетически не идет серебро.

Оказалось двум огненным знакам стоит предпочесть что-то другое, а не серебряные украшения. Этот металл может лишить Овнов и Львов поддержки звезд.

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