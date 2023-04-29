Этим двум знакам лучше не носить серебро – отпугнет удачу

Стало известно, кому из знаков энергетически не идет серебро.
Оказалось двум огненным знакам стоит предпочесть что-то другое, а не серебряные украшения. Этот металл может лишить Овнов и Львов поддержки звезд.
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«Эксперты указали, что серебро не просто «не работает» на Овнов, но и отпугивает удачу. По мнению астрологов, представителям данного знака стоит присмотреться к более ярким украшениям, которые лучше подчеркнут сильный характер», – отметили в belnovosti.by.
Уничтожает серебро и амбициозность Львов. Целеустремленным представителям этого знака не стоит носить изделия из «лунного» металла.
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