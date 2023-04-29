Будет размером с кулак: в мае подкормите чеснок этим раствором – попрет как на дрожжах

В мае начинается сезон посадок в огороде и на даче, поэтому опытные садоводы заранее составляют график работ на земле. Среди забот – первая подкормка чеснока. Чтобы он вымахал до размеров кулака и не желтел раньше времени, дачники делают полезное удобрение.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Считается, что лучше всего для первой подкормки подойдет селитра. На 10 л воды достаточно 2 столовых ложки жидкости. Также среди хороших азотных удобрений - аммиак. Его можно купить в любой аптеке, также разбавить на 10 л воды, только понадобится 3 столовых ложки 10%-ного аммиака.

По материалам сайта «Белновости»