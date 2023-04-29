Засохший лимон лучше не выбрасывать: вот как хитрые хозяйки используют его для чистоты

Многие опытные хозяйки имеют в запасе лайфхаки, которые им облегчают работу по дому. В ход идут даже продукты из холодильника. И на этот раз стало известно, как некоторые используют уже засохший лимон.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Даже если цитрус высох, не торопитесь его выбрасывать. Он поможет в борьбе за чистоту. Вот какое применение ему нашли хитрые хозяйки: они берут фрукт и бросают его в чайник, причем неважно – электрический или обычной. Кипятят в нем лимон и прощаются к накипью – желтый цитрус отлично помогает в борьбе с известковым налетом, который неминуемо образуется со временем на стенках чайника.

По материалам сайта «Белновости»