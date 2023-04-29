Спасет от любых вредителей: этот продукт дачники скупают пачками — результат превзойдет ожидания

Опытные дачники знают, что горчичный порошок может быть эффективен на огороде. Садоводам рассказали, от каких вредителей спасет это средство.
Горчица является одним из самых эффективных средств против колорадских жуков. Для этого нужно специальный раствор и обрабатывать всего раз в неделю. Средство спасет вашу рассаду и от улиток.
Итак, в ведре горячей воды разведите 200 г горчицы и дайте 2-3 часа настояться. Далее процедите настой через несколько слоев марли и добавьте 5 столовых ложек 9%-ного уксуса. Опрыскивайте кусты регулярно и заметите, что колония жуков резко сократилась.
С помощью горчичного порошка можно уберечь капусту от бабочек, хотя и придется снова приготовить раствор, пишет портал ogorod.ru.
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Как рассказали опытные дачники, горчица хороша и в борьбе с луковой и морковной мухой. Достаточно будет обрабатывать землю вокруг культур смесью, в которой есть горчичный порошок.
Ранее специалисты рассказали, что горчицу нужно выращивать за три недели до основных культур. Это очень полезное растение для посадок, оно избавит вас от целого ряда проблем.
Горчицу рекомендуется сеять на грядки, предназначенные для томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков, патиссонов, арбузов, дынь и тыкв.