Спасет от любых вредителей: этот продукт дачники скупают пачками — результат превзойдет ожидания

Опытные дачники знают, что горчичный порошок может быть эффективен на огороде. Садоводам рассказали, от каких вредителей спасет это средство.

Горчица является одним из самых эффективных средств против колорадских жуков. Для этого нужно специальный раствор и обрабатывать всего раз в неделю. Средство спасет вашу рассаду и от улиток.

Итак, в ведре горячей воды разведите 200 г горчицы и дайте 2-3 часа настояться. Далее процедите настой через несколько слоев марли и добавьте 5 столовых ложек 9%-ного уксуса. Опрыскивайте кусты регулярно и заметите, что колония жуков резко сократилась.

С помощью горчичного порошка можно уберечь капусту от бабочек, хотя и придется снова приготовить раствор, пишет портал ogorod.ru.

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