Лимонный сок и литр воды: это средство «оживит» вашу потускневшую петунию — эффективный метод

Петунии являются одними из самых любимых цветов у дачников. Яркие, неприхотливые, всегда радуют глаз. Однако даже такому «скромному» цветку нужен уход. Дело в том, что неопытные садоводы считают, что нескольких поливов достаточно для того, чтобы петунии пышно цвели.

В определенный момент цветок может остановиться в развитии. Бутоны появляются все реже, а листья начинают тускнеть, теряя цвет. Все эти признаки указывают на то, что петуниям нужна помощь.

Подобные проблемы могут происходить из-за неподходящей почвы. Петуния любит «кислую» среду и растет в ней прекрасно. При этом вода повышает кислотность грунта. Это происходит за счет наличия в ней солей кальция, пишет Telegram-канал «Дача | Мой домик».

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Решить проблему может обычный лимонный сок. Необходимо десять капель развести в одном литре воды. Для полива будет достаточно 50 миллилитров раствора на один килограмм почвы.