Как быстро избавиться от темных кругов под глазами — эффективный народный рецепт

Современные женщины тратят просто космические суммы на услуги косметологов и покупку дорогой уходовой косметики. А наши бабушки и прабабушки не имели такой возможности, поэтому выкручивались с помощью подручных средств. И, нужно сказать, тоже выглядели замечательно.

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Например, чтобы справиться с темными кругами под глазами, они прикладывали к нижнему веку сочный ломтик сырого картофеля. Овощ нужно держать ровно 15 минут. Процедуру необходимо повторять утром и вечером. Первые положительные изменения появятся уже через несколько дней.

Источник: ogorod.video