Дорогое не означает лучшее: как распознать качественную косметику в магазине

Женщинам рассказали, как определить хорошую косметику от подделки.

Если вы увидели дорогой товар, не стоит сразу нести его на кассу. Цена не всегда является гарантом качества продукта.

Важно обращать внимание на упаковку. Она должна быть качественной. А цвет флакона у достойной косметики бывает однородным.

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Также многое скажет маркировка. Цифры на упаковке и на флаконе должны быть идентичны.