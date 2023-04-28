Будет ждать богатый урожай: стали известны лучшие даты для высадки картофеля в 2023 году

Дачникам назвали лучшие даты для высадки картофеля в этом году. Как известно, за этой культурой нужен особый уход. Поэтому очень важно учитывать дату, в которую высаживается картофель. Соблюдение этого нюанса, в частности, даст высокую урожайность.
Перед высадкой картофеля надо учитывать несколько факторов. К примеру, состояние земли. Эту чувствительную культуру категорически запрещено бросать во влажную и непрогретую солнцем почву, пишет портал «Точка».
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Дачники рассказала, что наиболее удачным моментом для высадки являются дни, когда температура почвы на глубине более десяти сантиметров держится от +5 до +8. При этом температура воздуха должна составлять выше 15°С.
Нынешней весной наилучшими датами для высадки культуры являются дни 7,9, 10, 13, 14 и 18 мая.
Эксперты посоветовали учитывать лунный календарь. Картофель лучше высаживать на исходящую луну.
Ранее дачники рассказали о специфике ухода за высаженным картофелем. Так, чтобы уберечь культуру от возможных болезней и вредителей, нужно обработать посадочный материал специальным составом.