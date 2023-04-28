Будет ждать богатый урожай: стали известны лучшие даты для высадки картофеля в 2023 году

Дачникам назвали лучшие даты для высадки картофеля в этом году. Как известно, за этой культурой нужен особый уход. Поэтому очень важно учитывать дату, в которую высаживается картофель. Соблюдение этого нюанса, в частности, даст высокую урожайность.

Перед высадкой картофеля надо учитывать несколько факторов. К примеру, состояние земли. Эту чувствительную культуру категорически запрещено бросать во влажную и непрогретую солнцем почву, пишет портал «Точка».

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