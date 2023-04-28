Получи две тысячи рублей за донос о нетрезвых: деньги начислят уже в мае

Стало известно, как россиянину заработать две тысячи рублей без особых трудностей.

Оказалось, власти Нижегородской области утвердили инициативу для внимательных граждан. С первого мая за сообщение о пьяных водителях на дорогах россиянам будут выплачивать по две тысячи рублей.

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Теперь ответственную гражданскую позицию будут поощрять на средства из областного бюджета. Деньги могут прийти на карту сообщившему в течение 10 дней после получения сведений о нетрезвом водителе в МВД. При этом в вознаграждении могут отказать, если данные были недостоверными. Об этом сообщили на Официальном интернет-портале правовой информации.