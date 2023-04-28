«Если объемы вылова будут невысокими»: рыба может стать еще дороже

Эксперт предупредила о подорожании рыбы.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова отметила, что улов текущего года повлияет на цены.

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