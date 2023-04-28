«Если объемы вылова будут невысокими»: рыба может стать еще дороже

Эксперт предупредила о подорожании рыбы.
Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова отметила, что улов текущего года повлияет на цены.
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«Если объем вылова будут невысокими, спрос на мировом рынке не снизится (с учетом снятия карантинных ограничений, спрос со стороны Китая снижаться не будет), то объемы экспорта будут возрастать и, следовательно, цены на внутреннем рынке продолжат расти», – рассказала эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Специалист назвала следующие факторы, влияющие на увеличение цены рыбы: объемы вылова, объемы экспорта и импорта товара, спрос на зарубежных рынках и динамики мировых цен, развитие импортозамещения, платежеспособный рост населения и так далее.
Напомним, ранее специалист рассказал, как изменится ключевая ставка ЦБ.