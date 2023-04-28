Когда нужно сажать картошку, чтобы получить хороший урожай — деревенские советы

Все опытные огородники знают, что для хорошего развития овощей нужно выбирать подходящее время для посадки саженцев и семян в открытый грунт.

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Картофель в этом вопросе не является исключением. Урожайность этой культуры тоже напрямую связана с тем, насколько удачно вы выбрали день для посадки.

Чтобы сделать все правильно, нужно наблюдать за состоянием природы. Много лет назад люди ориентировались на размер березового листа. Считалось, что картошку можно сажать тогда, когда листок будет размером с копеечную монету.

Если этот способ не кажется вам надежным, можно взять горсть земли из ямы глубиной в 30 см и сжать ее в руке. Если почва слипнется в комок, это значит, что земля еще холодная и с посадкой картофеля лучше повременить.

Источник: novochag.ru