Лучшая подкормка для пионов: соседи по участку удивятся

Садоводам подсказали, как улучшить рост пионов.
Стало известно, какую подкорму стоит использовать для пышного цветения пионов.
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Дачники обожают любоваться крупными цветками пионов. И чтобы продлить цветение любимого растения, нужно приготовить настой коровяка.
Стоит взять один литр удобрения и развести его в десяти литрах воды. А после добавить 20 граммов сульфата калия и 40 граммов суперфосфата.
Вносить такую подкормку важно за две недели до цветения кустарника. Об этом рассказали в belnovosti.by.