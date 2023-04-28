Лучшая подкормка для пионов: соседи по участку удивятся

Пионы. Фото: Global Look Press 

Это продлит жизнь любимым цветам.

Садоводам подсказали, как улучшить рост пионов. 

Стало известно, какую подкорму стоит использовать для пышного цветения пионов.

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Дачники обожают любоваться крупными цветками пионов. И чтобы продлить цветение любимого растения, нужно приготовить настой коровяка.

Стоит взять один литр удобрения и развести его в десяти литрах воды. А после добавить 20 граммов сульфата калия и 40 граммов суперфосфата.

Вносить такую подкормку важно за две недели до цветения кустарника. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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