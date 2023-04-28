Бросьте дрожжи в унитаз вечером — ночью случится чудо

В народе бытует мнение, что о том, на сколько хороша хозяйка, можно судить по тому, на сколько в доме чистый туалет. Не переживайте, если у вас не хватает времени на то, чтобы каждый день натирать унитаз до блеска. Ведь можно все устроить так, что «фаянсовый трон» очистится без активных действий с вашей стороны.

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Для того чтобы легко избавиться от желтых пятен, известкового налета и неприятного запаха, вам потребуется один кубик пивных дрожжей. Если под рукой только сухой вариант, то пакетик дрожжей тоже справится с задачей.

Растворите пивные дрожжи в стакане кипятка. Дождитесь, пока они набухнут, и вылейте раствор в чашу унитаза. Делать это лучше перед сном, чтобы средство могло воздействовать на сантехнику не менее 8 часов. Ночью дрожжи сотворят чудо: от загрязнений не останется и следа. Вам нужно будет только нажать на кнопку слива.

Источник: santeplusmag.com