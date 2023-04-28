Будете собирать огурцы до поздней осени — помогут две хитрости

К большому огорчению всех любителей огурцов, у растения очень короткий период плодоношения. Оглянуться не успеешь — все листья желтые. Поэтому уже во второй половине лета приходится довольствоваться огурцами с рынка.

Это происходит из-за того, что растение подвержено такому заболеванию, как пероноспороз. Иначе его называют ложной мучнистой росой. А еще в раннем увядании виновато падение температуры воздуха по ночам. Поэтому, чтобы собирать огурцы до октября, нужно разобраться с этими двумя проблемами.

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В борьбе с болезнью помогут средства на основе триходермы. Ими нужно подкормить корни и опрыскать листья огурца.

А с похолоданием поможет разобраться бродилка из 4-х ингредиентов. Для ее приготовления нужно взять одинаковое количество мха, люпина, папоротника и ревеня. Сложите зелень в большую емкость, добавьте в нее такое же количество воды и подождите 7 дней.

Когда время пройдет, разведите состав водой: на один литр настоя нужно брать 10 литров жидкости. Полейте им корни и оросите зеленую часть растения. В этом средстве содержится большое количество кремния и щавелевой кислоты. Именно эти элементы и сделают ваши посадки морозоустойчивыми. Для поддержания эффекта обработку нужно проводить раз в неделю.

Источник: ogorod.video