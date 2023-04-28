Легкий способ забыть про плесень в квартире — обязательно попробуйте

Хозяйкам подсказали, как бороться с плесенью в квартире.

Чтобы избавиться от неприятной плесени на потолке, возьмите масло чайного дерева. Для того, чтобы плесень «испарилась», пораженное место очищают от грибка и затем обрабатывают его раствором.

Для приготовления раствора берут 5–7 капель масла чайного дерева и столовую ложку воды. Если площадь поражения большая, то на 200 мл жидкости нужно одну чайную ложку масла.

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Такая уборка избавляет воздух в комнате от вредных спор и дарит приятный аромат дому. Об этом рассказали в klopstop24.ru.