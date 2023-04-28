«Получится решить проблему»: таролог поделилась тем, что стоит делать 28 апреля всем знакам

«У вас большое количество знаний, если не в сознании, то в бессознательном. Благодаря им получится решить проблему», — такое предсказание сделала таролог для Рыб, Скорпионов и Раков.

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Тельцам, Девам, Козерогам не следует отчаиваться, если намеченные планы изменятся. Земным знакам стоит помнить, что мечты могут сбываться не с первого раза.

Близнецам, Весам, Водолеям можно посвятить день себе любимым.