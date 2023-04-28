Тля исчезнет после одной обработки: не уцелеет ни один вредитель

Если вы заметили на своем участке муравейник, можете не сомневаться, где-нибудь поблизости найдется и тля. Эти вредители всегда живут рядом, так как муравьи питаются выделениями тли.

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И хотя сами муравьи не так сильно вредят посадкам, как их подопечные, бороться нужно с ними обоими. Чтобы победить муравьев, вам потребуется кофейная гуща.

А чтобы избавиться от тли, нужно купить в аптеке сушеный тысячелистник. Залейте растение кипятком: на одну пачку вам потребуется пол-литра воды. Подождите 40 минут, затем вылейте настой в десятилитровую емкость, долейте в нее чистую воду и дайте средству постоять 2 дня.

Когда время пройдет, процедите настой через марлю, добавьте к нему 30 мл. жидкого хозяйственного мыла и внимательно обработайте составом все пораженные растения. Вам потребуется всего одна такая процедура, чтобы избавиться от назойливого вредителя.

Источник: obrabotka-sada.ru