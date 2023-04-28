Запомните эти простые правила и продлите себе молодость: что нельзя допустить в возрастном макияже

Красивой можно быть в любом возрасте. Однако важно помнить, что не каждый макияж перекроет морщины.

Именно поэтому специалисты сделали несколько замечаний для тех, кто хочет подчеркнуть свой шарм, а не годы.

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Оказалось, визажисты не советуют использовать большое количество пудры. Так как она выделит морщины. С возрастом кожа становится более сухой. И пудра будет лишней.

Еще подчеркивает старость на лице блестки. А темный контуринг сделает лицо уставшим и тусклым.