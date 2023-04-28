Не переборщите: эта специя вызывает привыкание, отказаться будет сложно

Об этом почти никто не знает, но обычная поваренная соль может вызывать у человека стойкую пищевую зависимость. Врач-диетолог Наталья Круглова говорит, что верным признаком того, что у вас сформировалась нездоровая привычка является постоянное желание досолить каждое блюдо.

Таким образом, суточная норма потребления соли, которая составляет 5 грамм, может увеличиться в несколько раз. А это очень опасно для здоровья.

«Это можно назвать вкусовой привычкой. То есть человеку начинает нравиться только соленая еда, ее вкус кажется ему оптимальным и приятным», — отмечает Круглова.

Победить пагубное пристрастие можно постепенным снижением количества специи в рационе. А чтобы процесс не был мучительным, соль можно заменить пряными травами, перцем и соком лимона.

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Источник: радио Sputnik