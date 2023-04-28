В Росстате рассказали, какой шашлык подорожал, а какой подешевел в 2023 году

В Росстате сообщили, как изменились цены на шашлык в 2023 году по отношению в 2022-му.

Цена приготовления шашлыка рассчитывается ведомством исходя из 1,3 килограмма мяса, 5 граммов соли, 5 граммов черного перца и 300 граммов репчатого лука.

Таким образом стоимость приготовления шашлыка из свинины в России за год снизилась на 3,9% и составила 533,84 рубля (по данным на март 2023 года). А вот в отношении шашлыка из баранины выросла на 5,56% — до 734,45 рубля. Что касается шашлыка из курицы, то его стоимость приготовления снизилась на 1,98% — до 301,9 рубля. Говяжий шашлык стал дороже на 6,26% — 888,18 рубля.