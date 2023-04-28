Доллар рухнул до предела: купившие валюту убиты цифрами — этого никто не ждал

Впервые с 6 апреля курс американского доллара на Московской бирже опустился до 80 рублей. Курс евро тоже обрушился до показателя в 88 рублей.

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Такого поворота событий многие россияне не ожидали. А те, кто приобрел валюту ранее по более высокой цене, просто убиты цифрами.

Любопытно, что многие эксперты ожидали совсем иных показателей и ослабления рубля.