Доллар рухнул до предела: купившие валюту убиты цифрами — этого никто не ждал

Впервые с 6 апреля курс американского доллара на Московской бирже опустился до 80 рублей. Курс евро тоже обрушился до показателя в 88 рублей.
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Такого поворота событий многие россияне не ожидали. А те, кто приобрел валюту ранее по более высокой цене, просто убиты цифрами.
Любопытно, что многие эксперты ожидали совсем иных показателей и ослабления рубля.
Например, Антон Кравченко из УК «Первая» говорил, что рубль потеряет поддержку со стороны экспортеров, поэтому ослабеет в случае снижения нефтяных котировок. По прогнозам аналитиков, доллар должен был сейчас торговаться в пределах 82-83 рублей.
Источник: 1prime.ru.