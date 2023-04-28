В столице открылись маркеты «Московской недели моды»

28 апреля в торговых центрах и на ярмарках в Москве открылись точки продаж «Московской недели моды».
«Очень сильно поменялась ситуация по сравнению с прошлым годом. Когда мы в прошлые годы собирали маркеты - это было порядка 400 дизайнеров, то сейчас заявки представлены практически со всей России. Это 700 марок и более 50 тысяч различных изделий. Сегодня маркеты открылись в семи торговых центрах, еще отдельно на ярмарках, которые расположены на Тверском бульваре», - цитирует ТАСС руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.
По его словам, отечественные бренды активно заменяют ушедшие с рынка зарубежные. Власти запускают финансовые меры поддержки дизайнеров - субсидии на компенсацию затрат на приобретение оборудования.
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Итак, маркеты Московской недели моды пройдут с 28 по 30 апреля в:
- ТРК «Европолис» (Ростокино),
- ТЦ «Метрополис»,
- ТРЦ «Океания»,
- ТРЦ «Павелецкая плаза»,
- ТРЦ «Ривьера»,
- ТРЦ «Хорошо!»,
- ТРК «Vegas Крокус сити».
Некоторые резиденты маркетов размещаются в рамках фестиваля «Московская весна» на Тверском бульваре - с 28 апреля по 7 мая.