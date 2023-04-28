В столице открылись маркеты «Московской недели моды»

28 апреля в торговых центрах и на ярмарках в Москве открылись точки продаж «Московской недели моды».

«Очень сильно поменялась ситуация по сравнению с прошлым годом. Когда мы в прошлые годы собирали маркеты - это было порядка 400 дизайнеров, то сейчас заявки представлены практически со всей России. Это 700 марок и более 50 тысяч различных изделий. Сегодня маркеты открылись в семи торговых центрах, еще отдельно на ярмарках, которые расположены на Тверском бульваре», - цитирует ТАСС руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.