Поесть на четверть миллиона: «Яндекс Еда» поделилась самыми удивительными заказами

Сервис «Яндекс Еда» поделился своими рекордами. Так самый дорогой заказ в приложении потянул на 260 тысяч рублей. Его совершил житель Москвы, пожелавший как-то раз вкусить блюда японской кухни.

На втором месте — житель подмосковного Пушкина, который заказал пиццу и закуски на более чем 220 тысяч рублей. На третьем — петербуржец с сетом брускетт, тарталеток и канапе общей стоимостью более 180 тысяч рублей.

А еще один москвич однажды купил сразу 670 товаров, следом за ним идет житель Ростова-на-Дону, заказавший за один раз 640 позиций.

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