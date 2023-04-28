Поесть на четверть миллиона: «Яндекс Еда» поделилась самыми удивительными заказами

Сервис «Яндекс Еда» поделился своими рекордами. Так самый дорогой заказ в приложении потянул на 260 тысяч рублей. Его совершил житель Москвы, пожелавший как-то раз вкусить блюда японской кухни.
На втором месте — житель подмосковного Пушкина, который заказал пиццу и закуски на более чем 220 тысяч рублей. На третьем — петербуржец с сетом брускетт, тарталеток и канапе общей стоимостью более 180 тысяч рублей.
А еще один москвич однажды купил сразу 670 товаров, следом за ним идет житель Ростова-на-Дону, заказавший за один раз 640 позиций.
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Компания сообщает, что с 2021 года самым популярным заказом стала пицца, до этого доминировали блюда японской кухни. Активнее всего товары в «Яндекс еде» заказывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону и Краснодара.
По материалам ТАСС.