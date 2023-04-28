«Это называется «дроблением бизнеса»»: специалист рассказала, как блогеры отмывают деньги и пытаются обмануть налоговую

Специалист рассказала, как с помощью «дробления бизнеса» инфоцыганам вроде Блиновской удается строить многомиллиардные империи.
Эксперт Лариса Науменко рассказала, почему блогеры любят дробить свой бизнес.
«Такие ИП применяют упрощенную систему (УСН) и платят минимальные налоги. После того, как блогер подходит к лимиту заработка на УСН, он должен перейти на общую систему налогообложения. Но блогеру это крайне невыгодно, так как вместо 6% нужно платить с выручки НДС 20% и НДФЛ 13% или 15%», — отметила эксперт.
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Блогеры используют подставные лица для своих маленьких предпринимательских дел. Однако за всеми этими микробизнесами стоит один человек, к которому и поступает вся выручка.
«Поэтому блогеры открывают ИП или новые компании на подставных лиц, и каждый такой предприниматель или компания не выходят за лимиты. Это называется «дроблением бизнеса». Но закон прямо запрещает подобные схемы», — добавила Науменко в беседе с riamo.ru.
Напомним, ранее бывший помощник Блиновских рассказал, как звездная чета кидала на деньги своих коллег.