«Это называется «дроблением бизнеса»»: специалист рассказала, как блогеры отмывают деньги и пытаются обмануть налоговую

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Блогеры используют подставные лица для своих маленьких предпринимательских дел. Однако за всеми этими микробизнесами стоит один человек, к которому и поступает вся выручка.

«Поэтому блогеры открывают ИП или новые компании на подставных лиц, и каждый такой предприниматель или компания не выходят за лимиты. Это называется «дроблением бизнеса». Но закон прямо запрещает подобные схемы», — добавила Науменко в беседе с riamo.ru.

Напомним, ранее бывший помощник Блиновских рассказал, как звездная чета кидала на деньги своих коллег.