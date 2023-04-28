«Бренд несколько устарел»: Wildberries ждет большое изменение

Онлайн-ретейлер Wildberries собирается сменить логотип и концепцию бренда. Руководство компании уже рассматривает возможные варианты ребрендинга.
«Мы хотим «перерисовать» логотип. Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный», — цитирует ТАСС основательницу и гендиректора маркетплейса Татьяну Бакальчук.
Есть вероятность, компания сократит название Wildberries до WB в своем логотипе.
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Бакальчук добавила, что рассчитывает на двукратное увеличение оборота в 2023 году по сравнению с 2022-м. Цифру в 1,6 триллиона рублей ретейлер собирается превратить в 3 триллиона.