«Бренд несколько устарел»: Wildberries ждет большое изменение

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Бакальчук добавила, что рассчитывает на двукратное увеличение оборота в 2023 году по сравнению с 2022-м. Цифру в 1,6 триллиона рублей ретейлер собирается превратить в 3 триллиона.