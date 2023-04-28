Лучше дорогого отбеливателя: как перекисью и нашатырем вернуть белью белизну — проверено хозяйками

Сейчас, когда люди чаще стали думать об экологичности и безопасности средств, используемых в обиходе, все чаще стали вспоминать рецепты наших бабушек и мам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В советские времена не было дорогих химических отбеливателей, поэтому женщины осветляли свое белье дешевенькими перекисью и нашатырем. И, стоит отметить, делали это очень эффективно. Метод проверен десятилетиями использования.

Итак, смешайте перекись водорода и нашатырный спирт, взяв каждого вещества по три ложки. Налейте в таз горячей воды и оставьте белье на пять часов. Потом загрузите стирку, дважды прополощите.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»