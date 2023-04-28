Сколько на самом деле можно хранить специи: нужны особые условия

Фото: freepik.com/freepik

Старые запасы пряностей можно выбросить, от них нет никакого толка.

Многие хозяйки, добравшись до рынка, стараются купить специи впрок. Как выяснилось, это не самая хорошая привычка. Ведь пряности нужны для того, чтобы добавлять блюду вкус и аромат. А залежавшиеся специи для этого совсем не годятся.

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Поэтому лучше всего покупать приправы в небольших количествах. Но если случилось так, что у вас уже скопился солидный запас, постарайтесь обеспечить ему правильное хранение. 

Специи необходимо хранить в сухом и прохладном месте. Для каждого вида пряностей нужна индивидуальная герметичная баночка или пластиковый контейнер. Выбирайте емкости небольшого размера, чтобы они были заполнены специями до краев: чем меньше воздуха в баночке, тем лучше сохранится вкус и аромат продукта.

И помните, что какими бы идеальными не были условия хранения, срок годности большинства пряностей составляет 1-3 года.

Источник: advice.news

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