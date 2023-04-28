Сколько на самом деле можно хранить специи: нужны особые условия

Многие хозяйки, добравшись до рынка, стараются купить специи впрок. Как выяснилось, это не самая хорошая привычка. Ведь пряности нужны для того, чтобы добавлять блюду вкус и аромат. А залежавшиеся специи для этого совсем не годятся.

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Поэтому лучше всего покупать приправы в небольших количествах. Но если случилось так, что у вас уже скопился солидный запас, постарайтесь обеспечить ему правильное хранение.

Специи необходимо хранить в сухом и прохладном месте. Для каждого вида пряностей нужна индивидуальная герметичная баночка или пластиковый контейнер. Выбирайте емкости небольшого размера, чтобы они были заполнены специями до краев: чем меньше воздуха в баночке, тем лучше сохранится вкус и аромат продукта.

И помните, что какими бы идеальными не были условия хранения, срок годности большинства пряностей составляет 1-3 года.

Источник: advice.news