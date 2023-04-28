«Не холодным, но и не жарким»: каким будет май в этом году

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в мае.

Апрель запомнился россиянам рекордными теплыми температурами. В День космонавтики в Москве зафиксировали температуру в 17,7 градуса. Однако на этой неделе апрель отдает бразды правления маю. Эксперты ответили, стоит ли ждать от грядущего месяца жаркой погоды.

Как оказалось, в последних числах апреля надеяться на жару не стоит.

«Ночью температура понизится до 2-7 градусов. Днем будет самый холодный день последней декады — от 11 до 13 градусов тепла», — заявил Роман Вильфанд.

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Да и в первый майский день будет пасмурно, местами с дождем.