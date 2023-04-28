«Не холодным, но и не жарким»: каким будет май в этом году

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в мае.
Апрель запомнился россиянам рекордными теплыми температурами. В День космонавтики в Москве зафиксировали температуру в 17,7 градуса. Однако на этой неделе апрель отдает бразды правления маю. Эксперты ответили, стоит ли ждать от грядущего месяца жаркой погоды.
Как оказалось, в последних числах апреля надеяться на жару не стоит.
«Ночью температура понизится до 2-7 градусов. Днем будет самый холодный день последней декады — от 11 до 13 градусов тепла», — заявил Роман Вильфанд.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Да и в первый майский день будет пасмурно, местами с дождем.
«1 мая ожидаются ночные температуры от 3 до 8 градусов и дневные температуры — от 13 до 18 при северо-западном ветре, местами небольшой дождь», — добавил Вильфанд.
К слову, в Москве в этом году обойдется без традиционных майских гроз.
«Начало месяца будет близким к норме — не холодным, но и не жарким. А во второй половине мая запахнет летом — температурный режим даже будет превышать положенные многолетние значения», — рассказал Евгений Тишковец в riamo.ru.
Напомним, ранее синоптики сообщили, майские праздники пройдут в холоде.