И это не миф: как копеечным средством из аптеки отбелить белье до состояния нового – экономьте

Опытные хозяйки не покупают химию в магазинах для отбеливания белья, а используют обычный аспирин.

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Он экологичен и стоит сущие копейки, а эффекту вы удивитесь сразу после первого применения.

Необходимо взять один стик из таблеток аспирина, измельчить в порошок. Высыпать его в 1 литр теплой воды.

Далее замочите белье в получившейся смеси минимум на 4 часа. Для большего эффекта можно добавить перекиси водорода.

После этого белье отожмите, прополоскайте в чистой воде и постирайте в машинке, поставив на двойное полоскание.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».