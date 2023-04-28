Всегда держите в холодильнике губку для посуды: продукты хранятся дольше, запаха нет

Обычная губка для посуды поможет вам на кухне не только с мытьем тарелок, но и избавит вас от ряда проблем, связанных с холодильником.

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Во-первых, с ее помощью ваши продукты будут храниться дольше. Если положить ее рядом с фруктами и овощами, она будет забирать на себя всю влагу. А это значит, что исчезнет возможность развития бактерий и грибка. Не забывайте несколько раз в неделю отжимать губку от влаги.

Во-вторых, с помощью губки можно избавиться от неприятного запаха в холодильнике. Для этого надо смешать в равных пропорциях воду и пищевую соду. Смочите губку в этой смеси, выжмете и положите в холодильник.

Источник: дзен-канал «RozhinTV».