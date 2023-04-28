Как приготовить идеальный соус для шашлыка — делайте с запасом: гости попросят добавки

Наступил сезон шашлыков. Поэтому сейчас все хозяйки ищут рецепт идеального соуса. Если вы перепробовали много вариантов, но все еще не готовы остановиться на каком-то одном, то обязательно попробуйте приготовить его по этому рецепту.

Вам потребуется: 3 крупных сочных помидора, 1 болгарский перец, 50 г томатной пасты, 50 г воды, 3 зубчика чеснока, 20 г укропа, немного уксуса, соль и сахар по вашему вкусу.

Измельчите зелень и овощи с помощью блендера. Затем добавьте к ним томатную пасту, воду, соль, сахар и уксус. Активно перемешайте все ингредиенты и перелейте получившуюся массу в подходящую посуду.

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Этот ароматный соус станет прекрасным дополнением к любому мясному блюду. Попробуйте один раз — всегда будете готовить.

Источник: belnovosti.by