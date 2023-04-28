Как приготовить идеальный соус для шашлыка — делайте с запасом: гости попросят добавки

Фото: freepik.com/stockking

Вы забудете про все остальные рецепты.

Наступил сезон шашлыков. Поэтому сейчас все хозяйки ищут рецепт идеального соуса. Если вы перепробовали много вариантов, но все еще не готовы остановиться на каком-то одном, то обязательно попробуйте приготовить его по этому рецепту. 

Вам потребуется: 3 крупных сочных помидора, 1 болгарский перец, 50 г томатной пасты, 50 г воды, 3 зубчика чеснока, 20 г укропа, немного уксуса, соль и сахар по вашему вкусу.

Измельчите зелень и овощи с помощью блендера. Затем добавьте к ним томатную пасту, воду, соль, сахар и уксус. Активно перемешайте все ингредиенты и перелейте получившуюся массу в подходящую посуду.

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Этот ароматный соус станет прекрасным дополнением к любому мясному блюду. Попробуйте один раз — всегда будете готовить.

Источник: belnovosti.by

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