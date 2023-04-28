Эксперты назвали лучшие марки темного шоколада: самый вкусный делают в России и Германии

Эксперты «МаркиКачества» навали лучших производителей темного шоколада, продукцию которых реализуют на территории России.

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Отечественные марки оказались в подавляющем большинстве в рейтинге лидеров.

Оценивалось качество, вкус и ингредиенты шоколада. На первом месте оказался германский бренд Ritter Sport. На втором – российский шоколад «Бабаевский».

Третью строчку занял российского-швейцарский бренд «Россия — щедрая душа». Четвертое место получил отечественный бренд Eco Botanica.

Источник: markakachestva.ru.