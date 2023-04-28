Как приготовить настоящий шашлык из курицы — получится лучше, чем из свинины

Когда речь заходит о шашлыке из курицы, то многие хозяйки рекомендуют брать для блюда бедра и голени птицы. Объясняя это тем, что белое мясо получится слишком сухим. И только опытные повара знают, что это не так. Ведь если мясо правильно замариновать, то даже куриная грудка получится не хуже свиной шеи.

Для правильного маринада вам потребуется: 250 г репчатого лука, 1-2 зубчика чеснока, 1-2 ст. ложки подсолнечного масла, 250 г кефира, 50 г листьев петрушки, приправы и соль по вкусу.

Порубите лук кольцами, пропустите через пресс зубчик чеснока. Затем добавьте к овощам масло, кефир, специи, соль и измельченную зелень петрушки. Перелейте маринад в миску с мясом, хорошенько все перемешайте и уберите в сторону на час.

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Перед тем как отправить мясо на мангал, рекомендуется убрать с него большую часть зелени. Это нужно для того, чтобы она не горела при жарке.

Источник: lifehacker.ru