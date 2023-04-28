Нагар сам слетит! Как на самом деле нужно очищать кастрюли содой — скрести не придется

Многие хозяйки используют соду для очищения нагара с кастрюль. Но делают это неправильно. Просто присыпать порошком и пошоркать губкой бывает недостаточно, чтобы убрать серьезные наслоения. В этом случае поможет кипячение.

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Насыпьте в загрязненную кастрюлю ложку соды, накапайте немного жидкости для мытья посуды, добавьте воды.

Поставьте кастрюлю на плиту и прокипятите состав, на этой уйдет около 10 минут.

Далее губкой для мытья посуды с легкостью смойте нагар. Вы удивитесь, с какой легкостью он сойдет — буквально слетит сам.

Источник: Telegram-канал «Полезный канал».