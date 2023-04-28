Всего один режим стирки: машинка берет меньше порошка и энергии — видно по коммуналке

В повседневном быту стиральная машинка заменила женский труд — нужно всего лишь загрузить белье в барабан, добавить в нужный отсек порошок с кондиционером и выбрать режим для стирки. Проще простого — да как бы не так! Чем больше семья, тем чаще приходится стирать вещи.

Даже при том, что стиральная машинка экономично тратит воду, счета за коммунальные платежи могут удивить. Как сделать так, чтобы машинка расходовала меньше порошка и энергии — включайте правильную программу.

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Обратите внимание на режим «экономстирка», его следует использовать, когда вы не накопили белья на полную загрузку автомата. Воды, электроэнергии и порошка здесь будет тратиться вдвое меньше.