Сантехник раскрыл секрет: как убрать засор в сливе за три минуты — пена от уксуса все вытолкнет

Не каждый может приглашать сантехника домой всякий раз, когда забивается слив в раковине или ванне. Да и мучиться с разборкой системы тоже не каждый способен.

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Для этих случаев существует очень действенный и проверенный метод очищения труб от засоров, который знает каждый сантехник.

Вскипятите воду и подготовьте столовый уксус и соду. Уберите сетку с раковины и засыпьте четыре столовые ложки соды в сток.

Далее залейте целый чайник кипятка в слив раковины и туда же отправьте 200–250 мл столового уксуса. Вы заметите пену и шипение, эта реакция вычистит все, что накопилось внутри системы.

Когда шипение прекратится, залейте еще один чайник кипятка в слив. После этого вы увидите, что вода станет спокойно поступать в сток.

Делайте эту процедуру регулярно для профилактики, и вы никогда не увидите засоров!

Источник: дзен-канал «Деревня Хорошеево».